Reform des Abtreibungsrechts wird nicht schnell kommen

Berlin: Mit Vorschlägen zur Liberalisierung der Gesetzeslage für Schwangerschaftsabbrüche hat eine Expertenkommission eine kontroverse Debatte ausgelöst. Die Bundesregierung wollte sich heute nicht festlegen, ob sie den Empfehlungen folgt und kündigte zunächst eine sorgfältige Prüfung an. Die Experten sprechen sich dafür aus, die grundsätzliche Rechtswidrigkeit von Abtreibungen in der Frühphase der Schwangerschaft im Strafgesetzbuch abzuschaffen. Ab der 22. Woche solle ein Abbruch aber rechtswidrig bleiben. Gesundheitsminister Lauterbach, Familienministerin Paus und Justizminister Buschmann mahnten zur sachlichen Diskussion und warnten vor einer Spaltung der Gesellschaft beim Thema Abtreibung wie etwa in Polen oder den USA.

