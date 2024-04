Ramadan endet ohne erhofften Waffenstillstand in Gaza

Tel Aviv: Die Hoffnungen auf einen Waffenstillstand im Gazastreifen bis zum Ende des Fastenmonats Ramadan haben sich nicht erfüllt. Die indirekten Verhandlungen über eine Feuerpause und die Freilassung der israelischen Geiseln dauern an. Israel treibt derweil sein umstrittenes Vorhaben für eine Bodenoffensive in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens voran. Unklar ist, ob es dafür schon einen Termin gibt. In diesem Punkt widersprechen sich Regierungschef Netanjahu und Verteidigungsminister Galant. Derweil hat US-Präsident Biden angesichts der humanitären Not im Gazastreifen erneut deutliche Kritik an der israelischen Kriegsführung geübt. Und die Politik Netanjahus bezeichnete er in einem Interview als "Fehler".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2024 09:00 Uhr