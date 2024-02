Putin fordert Verhandlungen über Kriegsende

Moskau: Der russische Präsident Putin hat die USA aufgefordert, die Ukraine zu Gesprächen über ein Ende des Kriegs zu bewegen. Im Interview mit dem ultrakonservativen US-Talkmaster Tucker Carlson sagte Putin, Russland habe Verhandlungen nie abgelehnt. Die Gespräche in Istanbul im April 2022 seien kurz vor einer Einigung am Widerstand der Ukraine gescheitert. Putin behauptete, eine Niederlage Russlands in dem Konflikt sei unmöglich. Befürchtungen, Russland könnte NATO-Länder wie Polen angreifen, wies er zurück. Daran habe man kein Interesse. Der Einmarsch in die Ukraine sei nötig gewesen, so Putin, um russischsprachige Einwohner in dem Land zu schützen. Carlson ist der erste westliche Journalist, der Putin seit Beginn des Kriegs vor knapp zwei Jahren interviewen durfte. Der frühere Fox-News-Moderator gilt als Sympathisant von Ex-US-Präsident Trump.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2024 10:00 Uhr