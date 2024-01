Protestaktionen gegen Rechtsextremismus gehen weiter

Hamburg: In mehreren deutschen Städten sollen die seit Tagen andauernden Demonstrationen gegen Rechtsextremismus auch heute weitergehen. In der Hansestadt etwa ist für den Nachmittag ein Protestzug durch die Innenstadt geplant. Bereits gestern gingen bundesweit viele tausend Menschen gegen Hass und Ausgrenzung auf die Straße. In Düsseldorf sollen laut Polizei rund 100.000 Personen zusammengekommen sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.01.2024 02:00 Uhr