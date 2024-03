Präsidentschaftswahl in Russland ist angelaufen

Moskau: In Russland hat in der Nacht deutscher Zeit die dreitägige Präsidentschaftswahl begonnen. Gegen 21 Uhr gaben die ersten Wähler im äußersten Osten des Landes ihre Stimmen ab. Dass Amtsinhaber Putin die Wahl gewinnt, gilt aber so gut wie sicher. Ernstzunehmende Gegenkandidaten wurden nicht zugelassen. Vertreter der Opposition haben deshalb für Sonntag zu einer Protestaktion vor den Wahllokalen aufgerufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.03.2024 04:00 Uhr