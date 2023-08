Polizei in München verstärkt Präsenz wegen Protestaktion

München: Angesichts der angekündigten Proteste der Klimaaktivisten der "Letzten Generation" will die Polizei in der Landeshauptstadt morgen mehr Präsenz zeigen. Wie das Münchner Polizeipräsidium mitteilte, werden die Beamten bei Blockadeaktionen, Sachbeschädigungen und anderen Straftaten konsequent einschreiten, gleichzeitig aber in jedem Einzelfall mit Augenmaß agieren. Autofahrern rät die Polizei, morgen besonders den Innenstadtbereich von München zu meiden und wenn möglich, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2023 09:00 Uhr