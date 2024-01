Polizei fasst Verdächtige nach Diebstahl bei Sternsingern im Allgäu

Kempten: Ein Diebstahl bei Sternsingern aus dem Allgäu ist offenbar aufgeklärt. Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei Männer gefasst. Einer von ihnen, ein 25-Jähriger, gab den Diebstahl daraufhin zu. Er habe am Dreikönigstag einer Sternsingergruppe in Ketterschwang rund 300 Euro und Süßigkeiten aus ihrem Bollerwagen gestohlen, als die Kinder ihn kurz unbeaufsichtigt an der Straße hatten stehen lassen. Zu verdanken ist die schnelle Aufklärung einer aufmerksamen Zeugin. Sie erinnerte sich an ein verdächtiges Auto, mit dem sich zwei Personen bei ihr am Dreikönigstag als Kaufinteressenten für einen Gebrauchtwagen vorgestellt hatten. Das gestohlene Geld wurde sichergestellt, die Süßigkeiten waren laut Polizei nicht mehr da.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 15:00 Uhr