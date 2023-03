Polizei fasst Krypto-Betrüger Do Kwon in Montenegro

Meldungsarchiv - 23.03.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Podgorica: Die Polizei in Montenegro hat einen der meistgesuchten mutmaßlichen Wirtschaftskriminellen verhaftet. Der südkoreanische Kryptowährungs-Unternehmer Do Kwon sei am Flughafen der Hauptstadt Podgorica festgenommen worden, teilte das Innenministerium auf Twitter mit. Die US-Börsenaufsicht wirft ihm Betrug in Milliardenhöhe vor. Das von Kwon mitbegründete Unternehmen Terraform Labs war im vergangenen Jahr zahlungsunfähig geworden. Durch die Pleite wurde Kapital im Wert von rund 37 Milliarden Euro vernichtet und der globale Markt für Kryptowährungen erschüttert. Do Kwon war seit Monaten auf der Flucht und wurde unter anderem von Interpol gesucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2023 23:00 Uhr