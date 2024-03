Polen bestellt russischen Botschafter wegen Luftraumverletzung ein

Warschau: Das polnische Außenministerium hat den russischen Botschafter in Warschau einbestellt. Das NATO-Mitglied fordert eine Erklärung für die Verletzung des polnischen Luftraums durch eine russische Rakete in der vergangenen Nacht. Der Marschflugkörpfer sei auf seinem Weg in die Ukraine für 40 Sekunden über polnischem Territorium geflogen, hieß es weiter. Deshalb sei die Luftwaffe aktiviert worden. Russland hatte vergangene Nacht einen der schwersten Luftangriffe seit Jahresbeginn auf die Ukraine ausgeführt. Dabei wurden vor allem Einrichtungen der Energie- und Wasserversorgung getroffen. Die Ukraine hat deshalb nach eigenen Angaben die Stromimporte deutlich erhöht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2024 19:00 Uhr