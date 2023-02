Pistorius besucht Schulung ukrainischer Soldaten

Nachrichtenarchiv - 20.02.2023 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Munster: Bundesverteidigungsminister Pistorius hat der Ukraine weitere Unterstützung bei der Soldatenausbildung zugesagt. Deutschland werde so viele ukrainische Streitkräfte ausbilden wie nötig, sagte er bei seinem Besuch auf dem Truppenübungsplatz in Niedersachsen. In Munster werden zurzeit Soldaten aus der Ukraine im Umgang mit dem Leopard2-Kampfpanzer sowie dem Marder-Schützenpanzer geschult. Ziel ist laut Bundeswehr, bis Ende des Jahres etwa 9000 Ukrainerinnen und Ukrainer militärisch fortzubilden. Die ersten Soldaten sollen Ende März fertig sein mit der Ausbildung. Dann sollen der Ukraine auch die Panzer übergeben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2023 16:00 Uhr