Passagiere sitzen nach Unglück in Seilbahn in der Türkei fest

Antalya: Nach einem Seilbahnunglück in der Türkei sitzen mehr als 40 Passagiere seit Stunden in einer blockierten Gondel fest. Sie warten nach Angaben der Rettungskräfte in luftiger Höhe auf ihre Rettung. Am Abend war ein Stützmast der Seilbahn nahe dem Badeort Antalya umgestürzt und riss eine Gondel in die Tiefe. Ein Mensch kam dabei ums Leben. Weitere Personen wurden verletzt. Die mehr als 180 Passagiere der anderen Gondeln müssen per Hubschrauber gerettet werden. Hunderte Rettungskräfte sind im Einsatz.

