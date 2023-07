Parlamentswahlen in Spanien haben begonnen

Meldungsarchiv - 23.07.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Madrid: In Spanien werden heute beide Kammern des Parlaments neu gewählt. Den letzten Umfragen vor der Abstimmung zufolge könnte es zu einem Rechtsruck kommen. Die konservative Partei, der Partido Popular, dürfte zwar keine absolute Mehrheit erreichen, doch sie liegt in Führung. Sie könnte mit der rechtsextremen Partei Vox ein Bündnis bilden und dann die Regierung von Ministerpräsident Sánchez ablösen. Dieser regiert mit seiner Sozialistischen Arbeiterpartei PSOE seit 2020 in einer Minderheitskoalition mit der Linkspartei Podemos, die aus der Protestbewegung gegen die Sparpolitik hervorgegangen war. Ende Mai hatte Sánchez nach einer schweren Schlappe seiner Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen die vorgezogenen Parlaments-Neuwahlen angekündigt.

