Papst mahnt zum entschlossenen Kampf gegen Klimawandel

Vatikanstadt: Papst Franziskus hat zum entschlossenen Kampf gegen die Klimakrise aufgerufen. In seinem neuen Lehrschreiben warnt er wörtlich, dass "die Welt, die uns umgibt, zerbröckelt und vielleicht vor einem tiefen Einschnitt steht". Franziskus verweist auf sich häufende Extremwetterereignisse. Deshalb brauche es eine globale Zusammenarbeit, die nicht von wechselnden politischen Umständen oder den Interessen Weniger abhängt. Die Welt müsse zu verbindlichen Formen der Energiewende kommen. Die Maßnahmen müssten effizient und leicht zu überwachen sein. Kritisch äußert sich der Papst gegenüber denjenigen, die am menschengemachten Klimawandel zweifeln. Er spricht dabei von "wenig vernünftigen Meinungen", die er "selbst innerhalb der katholischen Kirche" vorfinde. In seinem Schreiben bezieht sich der Papst häufig auf wissenschaftliche Erkenntnisse, wie sie etwa der Weltklimarat zusammengetragen hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.10.2023 13:15 Uhr