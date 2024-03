Papst Franziskus ruft anlässlich Ostern zu Hoffnung auf

Rom: Papst Franziskus hat trotz seiner Gesundheitsprobleme am Abend die Osternacht gefeiert. Er wurde mit dem Rollstuhl in den Petersdom gebracht, um dort selbst die Predigt zu halten. Darin sprach er von der "Sehnsucht nach Frieden", die von der "Grausamkeit des Krieges" gebrochen werde. Das Osterfest aber solle die Menschen ermutigen und Hoffnung spenden. Am Tag zuvor hatte Franziskus seine Teilnahme an der Kreuzweg-Prozession kurzfristig absagen müssen. Der Vatikan sprach von einer Vorsichtsmaßnahme. Es gehe darum, die Gesundheit des 87-Jährigen zu schützen. Der Papst leidet seit gut einem Monat an einer Atemwegsinfektion. Heute Vormittag will Franziskus der Ostermesse auf dem Petersplatz vorstehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2024 08:00 Uhr