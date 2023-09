Papst Franziskus beendet Besuch in Marseille

Marseille: Mit einer großen Freiluftmesse im Fußballstadion von Marseille ist am Nachmittag die Reise von Papst Franziskus nach Südfrankreich zu Ende gegangen. Rund 50.000 Menschen waren nach Angaben der örtlichen Behörden versammelt, Tausende säumten die Straßen. Auch der französische Präsident Macron war gekommen. Mehrmals auf seiner Reise warb der Papst für eine bessere Aufnahme von Flüchtlingen in Europa. Er appellierte an Macron und andere Staats- und Regierungschefs, ihre Häfen für Menschen zu öffnen, die vor Not und Armut fliehen. Er sagte, diejenigen, die ihr Leben auf dem Meer riskieren, seien keine Invasoren. Migration sei ein Prozess, der mit kluger Weitsicht gestaltet werden müsse. Ziel einer europäischen Asylpolitik müsse eine ausgewogene Aufnahme von Flüchtlingen in Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2023 19:00 Uhr