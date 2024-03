Papst empfängt Scholz zur ersten Privataudienz

Vatikanstadt: Papst Franziskus hat erstmals Bundeskanzler Scholz zu einer Privataudienz empfangen. In dem rund 35-minütigen Gespräch sei es vor allem um die Konflikte in der Ukraine sowie in Israel und Palästina gegangen, hieß es anschließend in einer Mitteilung des Vatikans. Scholz sagte, er sei sehr dankbar für das ausführliche Treffen. Dies sei auch für ihn persönlich wichtig und bedeutend gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2024 18:00 Uhr