Ostermärsche haben begonnen - hunderte Teilnehmer in Bayern

München: Bundesweit sind zahlreiche Ostermarschierer unterwegs. Die Veranstalter sprechen von 70 Demonstrationen, Kundgebungen oder Fahrradtouren. Zentrales Thema ist die Forderung nach Frieden - sowohl in der Ukraine als auch im Nahen Osten. In München sind unter dem Motto "Nein zum Krieg" mehrere hundert Menschen zusammengekommen, ebenso in Würzburg und Aschaffenburg. In Duisburg begann der dreitägige Ostermarsch Rhein-Rhur. Die Menschen ziehen bis Montag über Essen und Bochum nach Dortmund. Neben Frieden fordern die Ostermarschierer atomare Abrüstung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 14:00 Uhr