Nürnberger Flughafen streicht Stellen

Biden fehlen nur noch wenige Wahlmänner zum Sieg

Washington: Dem demokratische Herausforderer Biden fehlen nur noch wenige Wahlmänner für den Gesamtsieg bei der US-Präsidentschaftswahl. Zuletzt hatte er Michigan und Wisconsin geholt, die vor vier Jahren noch an Amtsinhaber Trump gegangen waren. Dennoch bleibt der Ausgang weiter spannend, denn theoretisch könnte auch Trump noch auf die nötigen 270 Wahlmänner kommen. Noch am Vormittag werden die Ergebnisse aus Georgia und Arizona erwartet. Insgesamt sind noch sechs Bundestaaten offen, in denen es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt. Gestern Abend zeigte sich Biden in einer Rede zuversichtlich, am Ende Sieger zu werden. Allerdings will das Wahlkampfteam von Präsident Trump in mehreren Staaten Klagen einreichen und in Wisconsin eine Neuauszählung beantragen, weil es Wahlbetrug vermutet. In Arizona sollen sich laut CNN bewaffnete Trump-Anhänger vor einem Gebäude geschart haben, in dem weiterhin Stimmen ausgezählt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.11.2020 09:15 Uhr