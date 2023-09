Nürnberg bekommt Forschungszentrum für Menschenrechte

Nürnberg: Die Friedrich Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg bekommt ein neues Forschungszentrum für Menschenrechte. Das hat Bayerns Wissenschaftsminister Blume mitgeteilt. Laut Präsident Hornegger bietet die Uni in der Metropolregion dafür exzellente Bedingungen - schon jetzt sei das Thema Menschenrechte an der Uni in den Geistes- und Rechtswissenschaften fest verankert. Nürnbergs Oberbürgermeister König sprach von einem weiteren Baustein als Stadt des Friedens und der Menschenrechte. Der Freistaat Bayern unterstützt das Projekt mit insgesamt zehn Millionen Euro für die nächsten sieben Jahre. Mit dem Geld sollen vor allem Stellen für Nachwuchswissenschaftler geschaffen werden - geplant ist auch ein universitärer Menschenrechtspreis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2023 18:00 Uhr