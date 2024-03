Nicolas Schmit ist Spitzenkandidat der EU-Sozialdemokraten

Rom: Die europäischen Sozialdemokraten haben den Luxemburger Nicolas Schmit zu ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl Anfang Juni gekürt. Er hofft damit auf den Posten als EU-Kommissionschef. Schmit hatte beim Parteitag der Sozialdemokratische Partei Europas, kurz SPE, allerdings auch keinen Herausforderer. Der 70-Jährige ist seit 2019 EU-Kommissar für Arbeit und Soziales und war vorher Arbeitsminister in der luxemburgischen Regierung. Er kündigte an gegen den Rechtsruck in Europa kämpfen zu wollen. Neben den europäischen Spitzenkandidaten haben die Parteien auch Spitzenkandidaten in den Mitgliedsländern: In Deutschland führt Katarina Barley den Europa-Wahlkampf der SPD.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2024 18:00 Uhr