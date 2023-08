Neun Klimaaktivisten sind in Gewahrsam

München: Nach den Klimaprotesten der vergangenen Tage sind mittlerweile neun Aktivisten in Präventivgewahrsam. Wie das Polizeipräsidium München mitteilt, ist gestern für sechs weitere Personen ein Unterbindungsgewahrsam bis zum 12. September beantragt und richterlich bestätigt worden. Bereits am Montag wurde diese Maßnahme für drei Demonstranten verhängt. Die sogenannte "Letzte Generation" hat als Reaktion angekündigt, ihre Proteste auch nach Ablauf der Frist - also ab dem 13. September - fortzuführen. Derweil haben Greenpeace-Aktivisten am Morgen im Hofgarten hinter der Staatskanzlei sechs mehrere Meter hohe Windräder aufgestellt. Laut Polizei sind über 20 Personen an der nicht angezeigten Versammlung beteiligt, unter ihnen auch Kletterer, die auf die Masten gestiegen sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2023 09:00 Uhr