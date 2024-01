Naturschützer lehnen Wiederaufbau der Rodelbahn am Königssee ab

Schönau am Königssee: Naturschützer haben sich gegen den Wiederaufbau der durch ein Unwetter teilweise zerstörten Rodel- und Bobbahn ausgesprochen. Der Bund Naturschutz schreibt in einer Pressemitteilung, das Risiko einer erneuten Zerstörung der Anlage, beispielsweise durch Starkregen und Murenabgänge sei zu hoch. Der Landesbeauftragte Geilhufe plädierte dafür, dass die Kunsteisbahn nicht mehr für Wettbewerbe, sondern nur noch für das Training benutzt wird. Ende November hatte der Kreistag Berchtesgadener Land beschlossen, die Rodel-und Bobbahn am Königssee mit über 53 Millionen Euro Fördergeldern wieder aufzubauen.

