NATO-Generalsekretär Stoltenberg fordert mehr Tempo bei Militärhilfe für Ukraine

Brüssel: Die weitere und vor allem schnellere militärische Unterstützung der Ukraine ist das zentrale Thema des NATO-Treffens in Brüssel. Generalsekretär Stoltenberg betonte nach Beratungen mit den Außenministern der NATO-Mitglieder, dass die Ukraine in erster Linie Munition brauche. Er habe deshalb an alle Bündnispartner appelliert, eine entsprechende Initiative von Tschechien noch stärker zu unterstützen. Die USA forderte er auf, sich schnell auf weitere Hilfen für Kiew zu verständigen. Jede weitere Verzögerung wirke sich auf dem Schlachtfeld aus - und da sei Russland gerade im Vorteil. Im US-Kongress blockieren weiterhin die Republikaner neue Waffenlieferungen. Auf Kritik stieß Stoltenbergs Vorschlag, einen neuen Milliarden-Topf bei der NATO anzusiedeln. Unter anderem warnte Bundesaußenministerin Baerbock vor Doppelstrukturen; bei der EU gebe es bereits einen Rüstungsfonds für die Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2024 18:00 Uhr