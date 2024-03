Nach Einsturz von Brücke in Baltimore werden Todesopfer befürchtet

Baltimore: Nach dem Einsturz einer Brücke in der US-Metropole werden mehrere Opfer befürchtet. Medienberichten zufolge sind mindestens sieben Autos von der vierspurigen Straße ins Wasser gestürzt. Laut Feuerwehr befanden sich etwa 20 Menschen im Hafenbecken. Taucher suchen nach Vermissten. Inzwischen konnten sie zwei Personen aus dem Wasser holen - eine von ihnen wurde in ernstem Zustand ins Krankenhaus gebracht. - Ein Containerschiff hatte in der Nacht einen Brückenpfeiler gerammt. Auf dem Schiff brach ein Feuer aus, von der Besatzung wurde niemand verletzt. Weil das Unglück in der Nacht passierte, haben die Rettungsmannschaften noch keinen umfassenden Überblick zur Zahl der Opfer.

