Nach dem Terroranschlag bei Moskau könnte Opferzahl noch steigen

Moskau: Nach dem Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau kämpfen die Ärzte immer noch um das Leben von über 100 Verletzten. Weitere Opfer könnten noch unter den Trümmern gefunden werden, heißt es vom Gouverneur der Region. Mindestens 133 Menschen sind bei dem Terrorakt ums Leben gekommen. Der IS hat die Tat für sich reklamiert und gestern auf seinen Telegram-Kanälen eine Videosequenz veröffentlicht. Sie zeigt einen Schützen, der in einer großen Konzerthalle gezielt auf Menschen schießt. In Moskau sind bereits vier Hauptverdächtige verhört worden. Gegen sie soll ein Haftantrag gestellt werden. Der russische Präsident Putin spricht von einer "ukrainischen Spur" hinter dem Anschlag vom Freitag, ohne jedoch Beweise vorzulegen. Russland gedenkt heute mit einem nationalen Trauertag der vielen Toten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2024 06:00 Uhr