Nach Brückeneinsturz: US-Präsident Biden verspricht Hilfe

Baltimore: Nach dem Brückeneinsturz in Baltimore hat US-Präsident Joe Biden weitreichende finanzielle Unterstützung angekündigt. Bei einer Pressekonferenz sagte Biden, die Regierung wolle die Kosten für den Wiederaufbau der "Francis Scott Key Bridge" übernehmen. Gleichzeitig bat er den Kongress, dies auch zu bewilligen. In der vergangenen Nacht hatte ein Containerschiff in Baltimore die vierspurige Autobrücke zum Einsturz gebracht. Daraufhin stürzten Fahrzeuge samt Insassen in den Patapsco River - und mit ihnen offenbar auch Bauarbeiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2024 01:00 Uhr