Mutmaßliche Spionageballons wurden über USA und Kanada gesichtet

Kurzmeldung ein/ausklappen Hofreiter hält EU-Beitritt der Ukraine binnen fünf Jahren für realistisch

Berlin: Der Grünen-Politiker Hofreiter hat einen EU-Beitritt der Ukraine in fünf bis sechs Jahren als realistisch bezeichnet. Verhandlungen könnten schon deutlich früher beginnen, sagte der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag dem Morgenmagazin von ARD und ZDF. Hofreiter mahnte zugleich Reformen in der Ukraine an. Im BR24-Interview nannte er das restriktive Mediengesetz des Landes einen Schritt in die falsche Richtung. Fortschritte bescheinigte der Grünen-Politiker der Ukraine im Kampf gegen die Korruption. Hofreiter forderte außerdem mehr Waffen für Kiew. So reichten die zugesagten Kampfpanzer nicht aus. Kampfjets kann Deutschland nach Ansicht Hofreiters nicht liefern, dafür fehle geeignetes Material. In Kiew verhandeln EU-Spitzenvertreter mit Präsident Selenskyj heute über die Beitrittsperspektive der Ukraine. Selenskyj will noch in diesem Jahr mit Verhandlungen beginnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2023 08:00 Uhr