Münchner S-Bahnstammstrecke ist ab heute Abend gesperrt

München: Die Münchner S-Bahn-Stammstrecke wird an diesem Wochenende wieder gesperrt: Von heute Abend bis Montagfrüh sind zwischen Pasing und Ostbahnhof umfangreiche Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten geplant. Hunderte Mitarbeiter werden an der elf Kilometer langen Strecke im Einsatz sein, um etwa Weichen auszutauschen. Außerdem werden die unterirdischen Bahnhöfe modernisiert. Am Marienplatz und am Isartor werden neue Wand- und Deckenverkleidungen eingebaut. Es gibt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Fahrgäste können aber auch auf U-Bahn, Tram und Regionalzüge ausweichen.

