Münchner OB Reiter eröffnet mit zwei Schlägen das Oktoberfest

München: Bei strahlendem Sonnenschein hat am Mittag das 188. Oktoberfest begonnen. Mit zwei Schlägen zapfte Oberbürgermeister Reiter das erste Fass Bier an und eröffnete das Fest mit dem traditionellen Ruf "Ozapft is". Die erste Maß Bier reichte er dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder, um mit ihm auf eine friedliche Wiesn anzustoßen. Drei Wochen vor der Landtagswahl nutzte Söder die Gelegenheit für eine kurze politische Botschaft, was auf dem Oktoberfest eigentlich verboten ist. Böllerschüsse verkündeten den Start des Oktoberfests und des Bierausschanks. Reiter war zuvor zusammen mit den Wiesnwirte in Kutschen zum Festgelände gezogen. Schon am frühen Morgen hatten die ersten Besucher zumeist in Dirndl und Lederhose gewartet, ehe um 9 Uhr die Eingänge zum Festgelände öffneten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2023 13:00 Uhr