München setzt mit Lichermeer Zeichen für Demokratie

München: Zehntausende Menschen haben die Theresienwiese am Abend in ein Lichtermeer verwandelt: Sie demonstrierten mit Laternen, LED-Lichtern und den Taschenlampen in ihren Handys gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Die Polizei sprach von bis zu 100.000 Demonstranten, die Veranstalter von 300.000. Münchens Oberbürgermeister Reiter betonte, die Verteidigung der Demokratie und der Freiheit sei ungebrochen stark. Alle hätten ein Ziel und das mache Mut. Einzige Rednerin war die Menschenrechtsaktivistin Tekkal: Sie mahnte, zusammenzustehen und sich nicht in Einzelinteressen zu verlieren. Mehr als 90 Organisationen hatten zu der Kundgebung aufgerufen. Weitere Aktionen in ganz Bayern sollen folgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 08:00 Uhr