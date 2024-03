Moskauer Abgeordneter: Mehrere Festnahmen nach Anschlag

Moskau: Nach dem Anschlag bei Moskau hat es nach Angaben des russischen Abgeordneten Chinstein mehrere Festnahmen gegeben. Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug sei mit Waffen im Gebiet Brjansk gestoppt worden, teilte Chinstein auf Telegram mit. In der Nähe der Region Brjansk befindet sich sowohl die belarussische als auch die ukrainische Grenze. Derzeit werde die Identität der festgenommenen Personen ermittelt, teilten die russischen Behörden mit. - Bei dem Terrorangriff auf eine Moskauer Konzerthalle sind nach neuesten Angaben mindestens 93 Menschen getötet worden. Über 100 wurden verletzt. Laut Bekennerschreiben hat die Terrormiliz "Islamischer Staat" die Verantwortung für den Anschlag übernommen. Der US-Geheimdienst schätzt das als glaubwürdig ein. Wie es hieß, haben US-Beamte Russland in den letzten Wochen mehrfach gewarnt, dass es schon bald zu einer schweren Attacke in Russland kommen könnte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2024 09:45 Uhr