Mindestens vier Tote bei Hochhausbrand in Valencia

Valencia: Bei einem Großbrand in einer Hochhausanlage in der spanischen Küstenstadt sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. 14 Personen wurden verletzt, wie die Feuerwehr bekannt gegeben hat, darunter sechs Einsatzkräfte. Es werden weitere Opfer befürchtet, mehrere Menschen gelten noch als vermisst. Aus Sicherheitsgründen konnten die Einsatzkräfte in der Nacht noch nicht in das Gebäude hinein. In dem Hochhaus sollen sich insgesamt 138 Wohnungen befinden. Am Nachmittag hatte es im vierten Stock zu brennen begonnen, innerhalb kurzer Zeit stand das ganze Gebäude in Flammen. Die Ursache ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2024 06:00 Uhr