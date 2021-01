Merkel beklagt mangelnde Digitalisierung

Nachrichtenarchiv - 26.01.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat im Rückblick auf ein Jahr Corona-Pandemie eine kritische Bilanz gezogen. Es seien in Deutschland Schwachstellen und Stärken sichtbar geworden, sagte Merkel am Mittag beim digitalen Weltwirtschaftsforum. Aus ihrer Sicht dauern hierzulande Veränderungsprozesse lange und sind oft sehr bürokratisch. Konkret machte Merkel Defizite bei der Digitalisierung aus - besonders in den Gesundheitsämtern, der Verwaltung sowie in Schulen und Universätiten. Als positiv wertete die Kanzlerin den Gemeinsinn und die soliden Staatsfinanzen. So habe man Unternehmen und Bürgern helfen können, fügte Merkel hinzu. Das digitale Weltwirtschaftsforum ersetzt heuer die traditionelle Tagung im schweizerischen Davos.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.01.2021 14:15 Uhr