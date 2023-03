Mehrere Tote und Verletzte bei mutmaßlichem Amoklauf in Hamburg

Meldungsarchiv - 10.03.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Hamburg: Bei einem mutmaßlichen Amoklauf in der Stadt sind am Abend mehrere Menschen getötet worden. Nach Informationen des NDR starben acht Menschen. Gesichert sind diese Angaben noch nicht Außerdem soll es etwa eben so viele Verletzte geben. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Alsterdorf in einem Gebetshaus der Zeugen Jehovas. Als die Polizei das Gebäude betrat, soll in einem der oberen Stockwerke ein einzelner Schuss zu hören gewesen sein. Die Einsatzkräfte entdeckten dort eine weitere Leiche - möglicherweise der Täter, der sich selbst getötet hat. Bestätigt ist das jedoch noch nicht. Eine kurz nach den Schüssen ausgegebene amtliche Gefahrenwarnung wurde am frühen Morgen wieder aufgehoben. Über den Stand der Ermittlungen soll am Mittag auf einer Pressekonferez informiert werden. - Hamburgs Bürgermeister Tschentscher und Bundesinnenministerin Faeser zeigten sich erschüttert. Auf Twitter äußerten beide ihr Mitgefühl mit den Opfern und Angehörigen.

