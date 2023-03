Marathonsitzung der Koalitionsspitzen nähert sich dem Ende

Meldungsarchiv - 27.03.2023 12:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Gut 18 Stunden nach Beginn des Treffens der Koalitionsspitzen zeichnet sich offenbar ein Ende der Beratungen ab. Regierungssprecher Hebestreit teilte vor Kurzem mit, das Ende sei absehbar und es gebe auch ein gutes Ergebnis. Weiter sagte er, die Regierung laufe und funktioniere. Die Spitzen der Koalitionsparteien SPD, Grünen und FDP hatten gestern Abend gegen 18.30 Uhr ihre Beratungen im Kanzleramt aufgenommen. Ziel war es, sich auf eine gemeinsame Position in wichtigen Streitfragen zu verständigen. Kanzler Scholz wird mit mehreren Ministerinnen und Ministern in den Niederlanden zu Regierungskonsultationen erwartet. Wie es heißt, soll die Delegation wie geplant am frühen Nachmittag aufbrechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2023 12:45 Uhr