Mann nach Schlägerei in Nürnberg verstorben

Nürnberg: Nach einer Schlägerei am Wochenende ist ein 31-Jähriger im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Vorrausgegangen war ein Streit zweier Gruppen in einem Nürnberger Nachtclub, bei dem mehrere Männer aneinander geraten waren. Der Sicherheitsdienst konnte die Situation zunächst lösen. Wenig später trafen die Gruppen wieder aufeinander. Es kam laut Polizei zu einer Schlägerei, bei der der 31-Jährige zu Boden ging und reanimiert werden musste. Gegen zwei Angreifer wird nun wegen Totschlags ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2024 11:00 Uhr