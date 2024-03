Macron sieht keine Differenzen zwischen Berlin und Paris

Paris: Frankreichs Präsident Macron hat betont, es gebe keinen Ärger zwischen Bundeskanzler Scholz und ihm - obwohl Scholz ihm in der Frage eines Truppeneinsatzes in der Ukraine widersprochen hatte. Macron sagte der Zeitung "Le Parisien", es gebe große Gemeinsamkeit in Bezug auf die Ziele und die Situation in der Ukraine. Divergenzen gebe es nicht, der Eindruck ist nach seinen Worten nur wegen der verschiedenenn strategischen Kultur beider Länder entstanden. Deutschland habe eine Kultur großer Vorsicht. Macron hatte vor drei Wochen bei einer Konferenz in Paris den Einsatz von Bodentruppen nicht ausgeschlossen, was zu einem Eklat führte - und zu offenem Widerspruch mehrerer Verbündeter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2024 04:00 Uhr