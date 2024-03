Luftverkehr ist auch die nächsten Tage von Streikwelle betroffen

Berlin: Auch nach dem Ende der derzeit laufenden Lokführer- und Flugbegleiter-Streiks wird es Probleme für Reisende geben: Heute hat die Gewerkschaft Verdi das Sicherheitspersonal von fünf deutschen Flughäfen aufgerufen, übermorgen zu streiken. Direkt betroffen sind dann Berlin, Hamburg, Karlsruhe, Köln und Stuttgart. Indirekt dürfte es auch Auswirkungen in Bayern geben, wenn die Maschinen von diesen Flughäfen nicht oder nur verspätet abheben können. Morgen müssen etwa 50.000 Passagiere der Lufthansa in München ihre Pläne ändern, weil dann das Kabinenpersonal die Arbeit niederlegt - wie heute schon in Frankfurt. Bei der Bahn geht der Lokführerstreik noch bis heute Nacht weiter: Die Deutsche Bahn ist auch in zweiter Instanz mit ihrer Klage gegen die sogenannten Wellenstreiks der GDL gescheitert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.03.2024 20:15 Uhr