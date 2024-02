Lindner und Klingbeil richten Appell an Union

Berlin: Finanzminister Lindner und SPD-Chef Klingbeil haben an die Union appelliert, die Blockade des so genannten "Wachstumschancengesetzes" aufzugeben. Vor den heutigen Beratungen im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat erklärte Lindner, die Unternehmen bräuchten jetzt Steuererleichterungen. Dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte der FDP-Politiker wörtlich: "Nur so schaffen wir neue Dynamik in unserem Land." Klingbeil sagte der "Rheinischen Post", wenn die Union ihre vollmundig ausformulierten Ambitionen für eine starke Wirtschaft ernst meine, müsse sie ihre Blockade im Bundesrat aufgeben. Die Vorlage der Ampel-Regierung sieht eine Reihe von Entlastungen für Unternehmen vor - in Höhe von drei Milliarden Euro pro Jahr. Die Union will nur zustimmen, wenn die Regierung die geplanten Kürzungen beim Agrardiesel zurücknimmt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2024 04:00 Uhr