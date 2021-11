Lindner fordert mehr Impfen und Boostern

Nachrichtenarchiv - 13.11.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen die vierte Infektionswelle muss aus Sicht von FDP-Chef Lindner viel mehr geimpft und geboostert werden. Das hat er am Abend in den Tagesthemen im Ersten gesagt. Lindner hält es außerdem für geboten, dass sich auch Geimpfte testen lassen, bevor sie Veranstaltungen besuchen. Er wollte nicht ausschließen, dass Ungeimpfte in den Lockdown gehen müssen. Der FDP-Chef wörtlich: "Wir halten uns eine solche Maßnahmen offen."

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.11.2021 04:00 Uhr