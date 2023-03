Lindner erhöht Druck im Haushaltsstreit

Kurzmeldung ein/ausklappen Filmfans fiebern Oscarverleihung entgegen

Los Angeles: Die Filmbranche und Fans in aller Welt fiebern der 95. Oscar-Verleihung kommende Nacht in Hollywood entgegen. Mit elf Nominierungen geht der Scienc-Fiction-Film "Everything Everywhere All at once" als Favorit ins Rennen. Der deutsche Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" von Regisseur Edward Berger hat in neun Kategorien Gewinnchancen. Soviele Trophäen-Chancen hatte ein deutscher Film noch nie und zum ersten Mal überhaupt ist ein deutsches Werk in der Kategorie "Bester Film" nominiert. Auch Filme wie "Die Fabelmans", "Top Gun: Maverick" und "Elvis" wurden mehrfach nominiert. Gastgeber der 95. Academy Awards ist zum dritten Mal der Komiker und Moderator Jimmy Kimmel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.03.2023 21:30 Uhr