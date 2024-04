Lehrerverband warnt vor bekifften Schülern im Unterricht

Berlin: Nach der Teil-Legalisierung von Cannabis befürchtet der Lehrerverband, dass Schüler bekifft im Unterrricht sitzen könnten. Verbandspräsident Düll sagte der "Rheinischen Post", gerade an Schulen mit bereits volljährigen Schülern seien Lehrer besonders gefordert. Konkret nannte er Gesamtschulen, Gymnasien und berufliche Schulen. Zugleich warnte Düll die Schüler vor dem Cannabis-Konsum. Er fügte hinzu: "Wer bekifft im Unterricht sitzt, muss mit Ordnungsmaßnahmen rechnen." Je nach den Umständen könnten auch die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet werden. Seit dem 1. April ist Erwachsenen der Cannabis- Konsum im öffentlichen Raum beschränkt erlaubt - in Gegenwart von Minderjährigen und in der Nähe von Schulen, Kitas und Sportstätten ist er verboten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2024 07:00 Uhr