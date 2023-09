Lauterbach sieht Mitschuld der Länder an Kliniksterben

Berlin: Die Krankenhäuser machen heute mit einem Protesttag auf ihre schwierige finanzielle Lage aufmerksam. Unter dem Motto "Stoppt das Krankenhaussterben" finden im ganzen Land Veranstaltungen statt. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert mehr Geld vom Bund, um die wegen der Inflation gestiegenen Kosten bewältigen zu können. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, der Bund unterstütze die Krankenhäuser finanziell schon genug. Er machte die Länder mitverantwortlich für das Kliniksterben. Wenn sie in den vergangenen zehn Jahren ihre Investitionskosten gezahlt hätten, dann würden jetzt nicht so viele Krankenhäuser insolvent gehen, sagte der SPD-Politiker. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hatte zuvor von Bundeskanzler Scholz gefordert, die Krankenhausfinanzen zur Chefsache zu machen. Er sagte der "Augsburger Allgemeinen", er befürchte, dass auch in Bayern viele Kliniken pleite gehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2023 11:15 Uhr