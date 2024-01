Lauterbach kündigt neue Hausärzte-Gesetze an

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat den Hausarztpraxen schon vor dem heutigen Krisengipfel Entlastungen zugesagt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, die Praxen seien überfüllt, weil viele Patienten für eine Krankschreibung kommen oder um ein Rezept zu verlängern. Das soll Lauterbach zufolge künftig telefonisch möglich sein, wenn die Patienten in der Praxis schon bekannt sind. Außerdem versprach er weniger Bürokratie. So soll zum Beispiel das Einlesen der Versicherungskarte beim Hausarzt nur noch einmal im Jahr nötig sein statt wie bisher vierteljährlich. Lauterbach will noch in diesem Monat einen Gesetzentwurf dazu vorlegen. Heute Nachmittag trifft sich der Gesundheitsminister mit Vertretern der Ärzteschaft. Der Hausärzteverband hatte kürzlich mit Praxis-Schließungen auf seine Forderungen aufmerksam gemacht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.01.2024 10:45 Uhr