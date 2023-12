Landwirte protestieren gegen Streichung von Agrar-Hilfen

Berlin: Die Landwirte stemmen sich gegen die Sparpläne der Bundesregierung bei den Agrarhilfen. Der Deutsche Bauernverband hat für Montag zu einer großen Protestaktion in Berlin aufgerufen. Präsident Rukwied erklärte, die hiesige Landwirtschaft habe keine Zukunft, wenn die Steuervergünstigungen gekippt werden. Bereits heute gingen in Rosenheim 250 Landwirte gegen die angekündigten Streichungen auf die Straße. Protest regt sich auch in der Union: Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Breher sagte, die Ampel verspiele den letzten Funken des Vertrauens der hiesigen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Zuvor hatte Bundeswirtschaftsminister Habeck die geplanten Streichungen verteidigt. Er wisse um die Härten für die Landwirte. Die Ampel habe diese Entscheidung aber im Sinne einer Gesamtlösung für den Bundeshaushalt treffen müssen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.12.2023 16:15 Uhr