Landgericht verhängt lebenslange Haft wegen Messerattacke

Itzehoe: Im Prozess um die tödliche Messerattacke im schleswig-holsteinischen Brokstedt hat das Landgericht den Angeklagten Ibrahim wegen Mordes und versuchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der 34-Jährige im Januar 2023 in einem Regionalzug zwei Menschen erstochen und vier schwer verletzt hat. Zudem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet, dass eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung nach 15 Jahren praktisch ausgeschlossen ist. Die Strafkammer folgte mit dem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte dagegen einen formalen Freispruch und Unterbringung in der Psychiatrie für A. verlangt, weil sie ihren Mandanten für psychisch krank hält. Ein Gutachter hatte allerdings keine tatrelevante Einschränkung der Schuldfähigkeit festgestellt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2024 11:45 Uhr