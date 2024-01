München: Länder und Kommunen schlagen Alarm beim Wohngeld: Nach der jüngsten Reform ist der Kreis der berechtigten Haushalte von knapp 600.000 auf zwei Millionen gewachsen. Die Folge: eine Antragsflut und deutlich längere Bearbeitungszeiten. In München etwa dauere es fast zwei Jahre bis zur endgültigen Genehmigung eines Wohngeldantrags, schreibt die "Augsburger Allgemeine". Bayerns Bauminister Bernreiter forderte, das Wohngeld zu vereinfachen und weniger bürokratisch zu machen, damit alle Bürgerinnen und Bürger die Leistung schnell erhalten. Der CSU-Politiker ist auch Vorsitzender der Bauministerkonferenz. Der Städte- und Gemeindebund mahnte durchgängig digitalisierte Verfahren an. Hauptgeschäftsführer Berghegger sagte: "Hier bleibt der Bund in der Pflicht."

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.01.2024 04:00 Uhr