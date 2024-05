Kroos verkündet Andrichs EM-Teilnahme

Berlin: Fußball-Weltmeister Toni Kroos hat ein neues Mitglied des EM-Kaders bekannt gegeben: Der defensive Mittelfeldspieler Robert Andrich wird bei der Europameisterschaft in Deutschland zur Nationalmannschaft zählen. Gemeinsam mit seinem Bruder Felix veröffentlichte Kroos die neue Personalie in seinem Podcast "Einfach mal luppen". Andrich, der bei Bayer Leverkusen spielt, hatte im Herbst in der Nationalmannschaft debütiert. Mit seiner Nominierung stehen elf EM-Spieler fest. Weitere Namen könnten heute folgen - das endgültige Aufgebot gibt Nagelsmann morgen in Berlin bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2024 08:00 Uhr