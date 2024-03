Kriminalstatistik verzeichnet mehr Straftaten in Bayern

München: In Bayern ist die Zahl der registrierten Straftaten im vergangenen Jahr gestiegen. Das geht aus der polizeilichen Kriminalitätsstatistik hervor, die Innenminister Herrmann vorgestellt hat. Demnach wurden pro 100.000 Einwohner fast 4.400 Straftaten festgestellt. Das ist im Vergleich zum Jahr 2022 ein Plus von 2,4 Prozent. Der Anstieg ist laut Herrmann vor allem auf Diebstahlsdelikte und hier besonders auf Ladendiebstähle zurückzuführen. Als sicherste Großstadt Bayerns weist die Statistik Fürth aus. Auffällig ist aber nach Angaben des Innenministers, dass der Kriminalitätsanstieg in allen Großstädten über dem Durchschnitt lag. Rückgänge gebe es dafür in den ländlichen Räumen. Herrmann sagte, dass vor allem Ausländer und insbesondere zugewanderte Flüchtlinge den Anstieg verursacht hätten. Gleichzeitig betonte der Innenminister, dass die Polizei die Aufklärungsquote leicht steigern konnte auf gut 65 Prozent.

