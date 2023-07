Konservative liegen bei Parlamentwahl in Spanien vorne

Meldungsarchiv - 23.07.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Madrid: Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien gibt es ein überraschend knappes Rennen zwischen Sozialisten und Konservativen. Nach Auszählung von fast 90 Prozent der Stimmen liegen jetzt zwar die Konservativen mit mehreren Kongresssitzen vorne. Lange Zeit war es allerdings ein Kopf an Kopf-Rennen. Vor der Wahl hatten die Konservativen in Umfragen deutlich vorne gelegen - und damit stand auch ein Regierungswechsel im Raum. Dem Land steht jetzt aber möglicherweise eine längere Hängepartie bevor, da weder die rechtsextreme Partei VOX den Konservativen eine Regierungsmehrheit verschaffen kann noch die linke Sammlungsbewegung Sumar den Sozialisten. Bisher führte die sozialistische Partei eine Minderheitsregierung an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2023 23:00 Uhr